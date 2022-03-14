Почему у некоторых машин правое зеркало гораздо короче левого

Сегодня машины, комплектуемые укороченными по одну сторону зеркалами, встречаются довольно редко. Такие элементы, в первую очередь, получили транспортные средства, которые производились во 2-ой половине восьмидесятых и в конце девяностых годов.
Сегодня машины, комплектуемые укороченными по одну сторону зеркалами, встречаются довольно редко. Такие элементы, в первую очередь, получили транспортные средства, которые производились во 2-ой половине восьмидесятых и в конце девяностых годов.
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