Анонс документального фильма «Ликвидация оборотня»

История о страшной расправе и неотвратимости наказания. Наша телерадиокомпания покажет документальный фильм, который посвящён сложнейшей операции сотрудников Госбезопасности по задержанию пособника фашистов.
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