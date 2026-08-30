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ФедералПресс

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МИД РФ пообещал ответить на решение Финляндии разместить ядерное оружие

МИД РФ пообещал ответить на решение Финляндии разместить ядерное оружие

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. РФ пообещала принять «адекватные угрозам и эффективные меры» в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз в страну ядерного оружия.

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