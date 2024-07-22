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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала вывести ЕАРАЗА на мировой уровень

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала вывести ЕАРАЗА на мировой уровень

На церемонии открытия конференции выступили спикеры из разных стран В Московском зоопарке состоялось официальное торжественное открытие конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

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