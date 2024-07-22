Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала вывести ЕАРАЗА на мировой уровень

На церемонии открытия конференции выступили спикеры из разных стран В Московском зоопарке состоялось официальное торжественное открытие конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.
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