40 зарядных станций для электромобилей установят в Новосибирске до конца года

Проект «Сибирь заряжает», это открытое объединение организаций, желающих развивать электромобильную инфраструктуру В него входят такие энергетические компании Новосибирска, как ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Региональные электрические сети», ООО «Новосибирская городская сетевая компания», ООО «СЭТ 54».
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