Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: BMW представила обновлённые 4-Series и M4, компания Audi показала рестайлинговый кроссовер Q7, Mazda выпустила долгожданный CX-70, Ford улучшил американский кроссовер Explorer, а Changan презентовал новый кроссовер Uni-Z.