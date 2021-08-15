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Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов умер во время лечения в Москве

Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов умер во время лечения в Москве

Москва, 15 августа. В Москве скончался главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов, ему был 71 год. Как сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ), он проходил лечение от легочного и сосудистого заболеваний в российской столице.

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