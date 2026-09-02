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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэниэл Брэйди, работавший с Томом Тибодо в «Никс», перейдет в тренерский штаб «Миннесоты»

« Миннесота » восполнила состав тренерского штаба. Новым ассистентом Криса Финча стал Дэниэл Брэйди. Специалист отработал 3 сезона в «Никс» под руководством Тома Тибодо .

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