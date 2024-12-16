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Младенец пострадал в ДТП со снегоуборочной машиной под Сургутом

Младенец пострадал в ДТП со снегоуборочной машиной под Сургутом

t.me/Госавтоинспекция Югры Три человека, включая 11-месячного младенца, пострадали при аварии со снегоуборочной машиной на трассе "Сургут-Когалым" в Сургутском районе, сообщает 16 декабря Госавтоинспекция Югры.

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