Младенец пострадал в ДТП со снегоуборочной машиной под Сургутом

t.me/Госавтоинспекция Югры Три человека, включая 11-месячного младенца, пострадали при аварии со снегоуборочной машиной на трассе "Сургут-Когалым" в Сургутском районе, сообщает 16 декабря Госавтоинспекция Югры.
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