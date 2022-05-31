ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 мая 2022 года

Энергетический прогноз на тридцать первое мая две тысячи двадцать второго года. Код 933 =Бог спит в минералах, просыпается в растениях, движется в животных и думает в человеке = Будь Даром для каждого, кто входит в твою Жизнь, и для каждого, в чью Жизнь входишь ты = "Ваш успех зависит от вашего Энергопотенциала и от умения управлять Энергиями" = Всё, что со мной происходит в настоящем, есть отражение моих действий в прошлом = Глупо, пребывая в шаге от духовной Вечности, отдавать предпочтение смертной Материи= Длительное пренебрежение новыми Знаниями приносит большой ущерб Человечеству= Душа полна Любви – Любовь не иссякает, чем больше любишь, тем больше счастья = Играя чужую роль, вы никогда не сможете соответствовать собственным ожиданиям =Из своего состояния мы и творим, а наши творения подобны нашим состояниям = Интегрирование Циклов Прошлого с Настоящим означает хаос внутри Проявления = Интеллигенция - это та часть общества, для которой бытие не определяет сознание =Каждая благословенная Душа может достичь вершины своего Бытия, которая есть Бог = Каждому отрезку времени даются те Знания, которые необходимы для этого Времени = Лучший дом тот, в котором хозяин так же ведёт себя по доброй воле, как вне дома - по воле Законов = Мы никогда не сможем изменить направление ветра, но в нашей власти поставить нужные паруса = Мысли - Энергия, чувства - Топливо, используемое для распространения мыслей = Научитесь быть счастливыми с тем, что имеете, пока добиваетесь того, чего хотите = Несите не бремя Жизни и не иго Ученичества, но радость Труда, разделённого с Учителями = Ожидается дальнейшее развитие Энергетических Тел человека с расширенным Сознанием = Первоочередной Нравственный Принцип: «Я никому никогда не стану причинять вред» =Печальная Истина состоит в том, что слова пасуют перед действительностью = Получив и познав истинное Знание, не возгордись, а то сгоришь в своём собственном пламени = Понять необходимость Возрождения точно так же, как и необходимость рождения = Пошлость - органическая неспособность оперировать высокими категориями = Придёт день, когда ты поймёшь, что всю Вселенную ты можешь найти внутри себя = Простить – значит сказать себе, что вы не обязаны до конца дней обижаться на кого-то ="Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна.