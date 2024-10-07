Минздрав опроверг слухи о нехватке лекарств и угрозе "всплеска шизофрении" на Алтае

Препарата в крае достаточно, а в лечении шизофрении его применяют редко, говорят алтайские врачи Новости о нехватке препарата "Сульпирид", из-за которой Алтайскому краю якобы грозит всплеск шизофренических болезней, не соответствуют действительности, сообщили amic.
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