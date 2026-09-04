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Газета.ру

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Принцессу Диану назвали иконой стиля всех времен

Принцессу Диану назвали иконой стиля всех времен

Названа женщина, ставшая иконой стиля всех времен. Об этом сообщает Daily Mail.Результаты нового исследования показали, что принцесса Диана превзошла таких признанных икон стиля, как Мэрилин Монро, Бейонсе и даже супругу ее сына, принца Уильяма — Кейт Миддлтон.

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