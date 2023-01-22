Военное обозрение

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .В небе над Артёмо...
  • Надежда Яблокова
    Пусть перенимают опыт закапывания из фильма Кин-дза-дза)))))«Надежды противни...
  • галина
    Нет такой крепости, которую не возможно было бы взять. С воздуха разбомбить, как это американцы сделали с Дрезденом. ...«Надежды противни...

Бои на Ставрополье: жаркий август 42-го

Бои на Ставрополье: жаркий август 42-го

Это случилось на Кубани в самом начале битвы за Кавказ. 14 августа 1942 года в расположении моторизованной дивизии вермахта появился советский офицер с четырьмя шпалами в петлицах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх