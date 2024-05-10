– Я его как увидел, отшатнулся, – вспоминает Вячеслав, коренной житель Новоаннинского. – У меня как раз свадьба была, а он на видеокамеру начал снимать.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
– Я его как увидел, отшатнулся, – вспоминает Вячеслав, коренной житель Новоаннинского. – У меня как раз свадьба была, а он на видеокамеру начал снимать.