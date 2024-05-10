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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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– Я его как увидел, отшатнулся, – вспоминает Вячеслав, коренной житель

– Я его как увидел, отшатнулся, – вспоминает Вячеслав, коренной житель Новоаннинского. – У меня как раз свадьба была, а он на видеокамеру начал снимать.

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