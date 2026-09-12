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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортдиректор «Ахмата» о срыве трансфера Самородова: «Пусть комментирует «Спартак». Не знаю, что им не понравилось»

Спортивный директор « Ахмата » Руслан Газзаев высказался о срыве трансфера Максима Самородова в «Спартак».

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