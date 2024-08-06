3-я победа «Спартака» подряд, рекорд Дюплантиса, Байлс без золота, Испания и Франция в финале ОИ, СВР предупредила о допинг-расследованиях в США, Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом и другие новости

Лена Мисько

Федотов обычный рвач ... именно в связи с теми обстоятельствами, которые сейчас всплывают в виде юридических нюансов расторжения. То есть ты, подписывая договор, знаешь, что компенсация тебе положена только в случае, если ты занимаешь с командой место в пятерке. Но потом идёшь в Палату, после 6-го места, и требуешь компенсацию в виде остаточной стоимости контракта. По мне, так это нарушение принципа эстоппель. *** Принцип «эстоппель» – это запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными, исходя из ее собственных действий или заверений. Главная задача принципа – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении одна сторона получила выгоду в ущерб другой, которая добросовестно полагалась на действия первой.