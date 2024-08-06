1. «Спартак» разгромил «Крылья» в заключительном матче 3-го тура Мир РПЛ – 3:0! Угальде сделал дубль, забив в 3-м матче подряд, у Барко два ассиста.
3-я победа «Спартака» подряд, рекорд Дюплантиса, Байлс без золота, Испания и Франция в финале ОИ, СВР предупредила о допинг-расследованиях в США, Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Федотов обычный рвач ... именно в связи с теми обстоятельствами, которые сейчас всплывают в виде юридических нюансов расторжения. То есть ты, подписывая договор, знаешь, что компенсация тебе положена только в случае, если ты занимаешь с командой место в пятерке. Но потом идёшь в Палату, после 6-го места, и требуешь компенсацию в виде остаточной стоимости контракта. По мне, так это нарушение принципа эстоппель. *** Принцип «эстоппель» – это запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными, исходя из ее собственных действий или заверений. Главная задача принципа – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении одна сторона получила выгоду в ущерб другой, которая добросовестно полагалась на действия первой.
Ответить
5 час.
Лена Мисько
Матч Звёзд КХЛ-2025 пройдёт в Новосибирске ⚡️ Место проведения - «Сибирь-Арена». Время - февральская пауза в чемпионате. Новосибирск, кстати, выбран впервые в истории. Как вам место проведения Матча Звезд КХЛ?
Ответить
5 час.
Лена Мисько
Победные речи – это легко и приятно. Речи после крупного поражения – другое дело 🧐 «Крылья Советов» показали, какие слова подобрали Игорь Осинькин и Иван Ломаев после тяжёлого матча со «Спартаком» 💬 Целиком сюжет с московского выезда смотрите на YouTube самарцев (https://youtu.be/d4xT1nrZV3A) 📺
Уберите камеру! «Спартак» – «Крылья Советов»
YouTube
Ответить
3 час.
Свежие комментарии