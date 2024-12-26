PSYСHOLOGY & FUN
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PSYСHOLOGY & FUN

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Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Ну вы и жлобьё.Лайфак если женщи...
  • Дмитрий Николенко
    На недописанном😂Когда ты сказал д...
  • Владислав
    Жёсткий контроль за популяций этих животных. Принудительная стерилизация в массовом порядке.От такого чёрного...
Когда ты сказал девкам, что поступил в ПТУ учиться на сварщи

Когда ты сказал девкам, что поступил в ПТУ учиться на сварщика😎.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Сварщи это на каком языке?
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17 час.
Дмитрий Николенко
На недописанном😂
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8 час.

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