Когда ты сказал девкам, что поступил в ПТУ учиться на сварщи

Когда ты сказал девкам, что поступил в ПТУ учиться на сварщика😎.
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Сварщи это на каком языке?
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17 час.
Дмитрий Николенко
На недописанном😂
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8 час.
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Когда ты сказал девкам, что поступил в ПТУ учиться на сварщика😎.
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