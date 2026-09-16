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Газета.ру

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Штаб наблюдения за ходом выборов откроется в "Месте Силы" в Москве

Штаб наблюдения за ходом выборов откроется в "Месте Силы" в Москве

Партия «Новые люди» запустит федеральный штаб общественного наблюдения в «Месте силы» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба партии.

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