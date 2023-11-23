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NL Times: в Нидерландах задержали подростка, подозреваемого в нападении на политика

NL Times: в Нидерландах задержали подростка, подозреваемого в нападении на политика

Полиция Нидерландов арестовала несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на лидера нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде на предвыборной встрече в городе Гронинген на севере страны, сообщает портал NL Times, ссылаясь на прокуратуру.

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