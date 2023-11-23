NL Times: в Нидерландах задержали подростка, подозреваемого в нападении на политика

Полиция Нидерландов арестовала несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на лидера нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде на предвыборной встрече в городе Гронинген на севере страны, сообщает портал NL Times, ссылаясь на прокуратуру.