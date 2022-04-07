361-я ракетка мира вышел в 1/4 финала на первом турнире ATP в карьере, хотя не вылетел в квалификации только из-за судейской ошибки

361-я ракетка мира Гейс Брауэр в Хьюстоне впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP. В среду он обыграл Джеффри Джона Вульфа (6:1, 6:1).

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