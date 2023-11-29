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МИД Украины сравнил Запад со стадом слонов

МИД Украины сравнил Запад со стадом слонов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил Запад со стадом слонов, которое защищает его страну.Во время совместной пресс-конференции главы евродипломатии Жозепа Борреля и главы МИД Украины, журналист спросила, как они относятся к сообщениям об усталости европейских стран от украинского конфликта, сравнив ситуацию со "слоном в комнате" – с обстоятельством, о котором всем знают, но никто не говорит.

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