В Госдуме одобрили законопроект о штрафах для нарушителей ПДД на самокатах

Наказание стартует от 1 тысячи рублей Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 27 мая рекомендовал принять в первом чтении проект закона о штрафах за нарушение ПДД для лиц, использующих для передвижения электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ).