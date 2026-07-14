РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Трамп предложил кандидатуру сестры Грэма* на пост сенатора

Трамп предложил кандидатуру сестры Грэма* на пост сенатора

Maya Alleruzzo/AP/TASS Президент США Дональд Трамп 13 июля рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру скончавшегося сенатора Линдси Грэма*, Дарлин Грэм Нордон, временным представителем штата в Сенате.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии