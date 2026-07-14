Трамп предложил кандидатуру сестры Грэма* на пост сенатора

Maya Alleruzzo/AP/TASS Президент США Дональд Трамп 13 июля рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру скончавшегося сенатора Линдси Грэма*, Дарлин Грэм Нордон, временным представителем штата в Сенате.
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