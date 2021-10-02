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Чем известна Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн?

Чем известна Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн?

Бывший замминистра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия. Её ищут.

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SL
Наверное есть чья-то очень влиятельная заинтересованные в том, чтобы не прояснять механизм внезапного появления и лебединого полёта такой одаренности (подобно герою из «Двенадцати стульев») в весьма немалых эшелонах. Значит это кому-то было нужно.
Саша Панкратьев
Ну, в таком случае, это просто ПОЛНЫЙ ПИЗДЕЦ !!!

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