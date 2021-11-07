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Народный календарь. Дневник погоды 7 ноября 2021 года

Народный календарь. Дневник погоды 7 ноября 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 7 НОЯБРЯ.ДЕДОВСКИЕ ПЛАЧИ В народном календаре эта дата получила название Дедовские плачи.

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Любовь Ивановна
Всю ночь лил дождь,а с утра выглянуло солнышко,ветра нет ,тепло.В воскресенье, 7 ноября, в Калужской области ожидается переменная облачность. При этом температура воздуха останется прежней. Утром будет около +4 градусов, а днем – до +8. К вечеру ожидаются дожди. Порывы ветра составят до 11 м/с.

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