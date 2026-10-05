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Царьград

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В Архангельске девушка рискнула жизнью ради видео на крыше высотки

В Архангельске девушка рискнула жизнью ради видео на крыше высотки

Жительница Архангельска забралась на крышу многоэтажки и выложила видеозапись своего подъёма в телеграм-канал «Злой Архангельск», авторы которого напомнили об ответственности за такие действия и привели в пример недавнее задержание двух человек на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

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