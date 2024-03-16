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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Большунов: «Пару дней назад думал, что первые три старта буду пропускать. Но жена и дочь сказали: надо бежать»

«Ощущения средние, потому что еще до конца не выздоровел. Но все-таки это не дает мне спокойствия, сегодня перед стартом много думал.

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