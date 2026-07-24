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Экипаж ТОС-1А «Солнцепёк» выжег позицию ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипаж ТОС-1А «Солнцепёк» выжег позицию ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» подразделения войск РХБЗ 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» термобарическими снарядами выжег пункт временного размещения украинских оккупантов на Краснолиманском направлении.

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