Экипаж ТОС-1А «Солнцепёк» выжег позицию ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» подразделения войск РХБЗ 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» термобарическими снарядами выжег пункт временного размещения украинских оккупантов на Краснолиманском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии