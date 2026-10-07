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Каким был Ленинград в год рождения Владимира Путина: 7 фактов о городе 1952 года

Каким был Ленинград в год рождения Владимира Путина: 7 фактов о городе 1952 года

7 октября 1952 года в Ленинграде родился Владимир Путин. Это был совсем другой город – не только по облику, но и по устройству повседневной жизни.

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