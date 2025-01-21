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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры Южной группировки войск продолжают работу по разминированию территории ДНР

Военные инженеры Южной группировки войск продолжают работу по разминированию территории ДНР

В настоящий момент военнослужащие выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, в том числе мин иностранного производства, установленных украинскими боевиками на окраине н.

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