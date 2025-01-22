Названы две даты, когда Овечкин может побить «вечный» рекорд Гретцки

Произойдет это в апреле Эксперты из Национальной хоккейной лиги оценили среднюю результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и определили две точные даты, когда россиянин может установить новый рекорд по заброшенным шайбам в лиге, пишет Sport24.