Названы две даты, когда Овечкин может побить «вечный» рекорд Гретцки

Произойдет это в апреле Эксперты из Национальной хоккейной лиги оценили среднюю результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и определили две точные даты, когда россиянин может установить новый рекорд по заброшенным шайбам в лиге, пишет Sport24.
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