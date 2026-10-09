Семён Корсаков: как русский дворянин XIX века изобрёл первую в мире кибернетическую перфокарту

Когда говорят о перфокартах, вспоминают жаккардовый ткацкий станок с его картонными картами, управлявшими узором, или машины IBM, которые в XX веке считали обрабатывали данные.
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