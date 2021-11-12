Почему мнение о Брежневе как о смешном маразматике – в корне неверно, а «эпоха застоя» была на самом деле пиком советской мощи и благосостояния.
На годовщину смерти Брежнева – выдающегося правителя нашей страны
Комментарии
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Адольф Пешков
JOKERXXX JOKEREVICH
зато ВСЁ в том числе и автор этой глупости-сидели тихо,язык держали за зубами,на власть не вякали что что а КГБ свое дело туго знало..потому и порядок был
А вякать не было необходимости, анекдотов - целый пласт. И никто даже знать не знал, где это самое КГБ. Знало только редкое ворьё да несколько диссидентов.
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