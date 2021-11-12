На годовщину смерти Брежнева – выдающегося правителя нашей страны

Сейчас бы брежневский "застой"! А то все прорывы и прорывы...

Адольф Пешков

JOKERXXX JOKEREVICH зато ВСЁ в том числе и автор этой глупости-сидели тихо,язык держали за зубами,на власть не вякали что что а КГБ свое дело туго знало..потому и порядок был

А вякать не было необходимости, анекдотов - целый пласт. И никто даже знать не знал, где это самое КГБ. Знало только редкое ворьё да несколько диссидентов.