Заноза

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На годовщину смерти Брежнева – выдающегося правителя нашей страны

На годовщину смерти Брежнева – выдающегося правителя нашей страны

  Почему мнение о Брежневе как о смешном маразматике – в корне неверно, а «эпоха застоя» была на самом деле пиком советской мощи и благосостояния.

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Комментарии
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Виктория Виктория
Сейчас бы брежневский "застой"! А то все прорывы и прорывы...
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2
12 час.
Адольф Пешков
JOKERXXX JOKEREVICH
зато ВСЁ в том числе и автор этой глупости-сидели тихо,язык держали за зубами,на власть не вякали  что что а КГБ свое дело туго знало..потому и порядок был
А вякать не было необходимости, анекдотов - целый пласт. И никто даже знать не знал, где это самое КГБ. Знало только редкое ворьё да несколько диссидентов.
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1
8 час.
Степан Ротарь
Адольф Пешков
А вякать не было необходимости, анекдотов - целый пласт. И никто даже знать не знал, где это самое КГБ. Знало только редкое ворьё да несколько диссидентов.
Да что убогому объяснять,если у него работа такая-не вбросишь говно,не заработаешь.
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4 час.

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