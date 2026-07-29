Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии над подростками

Кадр из фильма «Трон: Арес» Актёра и музыканта Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии. Четыре женщины в документальном фильме BBC рассказали, что пострадали от его действий в подростковом возрасте.
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