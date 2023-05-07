От первых VR-очков до первой российской игры в стиле cardio dance. Как менялись технологии виртуальной реальности

Буквально полтора десятилетия назад виртуальная реальность казалась недоступной разработкой далекого будущего, но уже сегодня большие корпорации соревнуются в создании VR-шлемов, а тысячи разработчиков по всему миру создают реалистичные игры, способные погрузить игрока в фантастическую вселенную.