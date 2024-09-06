Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие выходные

На большей части страны прогнозируются осадки, также отмечается похолодание. Как отмечают синоптики, по-прежнему на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в южных регионах с грозами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии