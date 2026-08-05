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Царьград

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F6 обнаружила кибератаки на 500 российских предприятий в июле

F6 обнаружила кибератаки на 500 российских предприятий в июле

Компания F6 выявила кибератаки на 500 промышленных предприятий России. Злоумышленники под видом федерального органа требовали раскрыть схемы укрытий от БПЛА и ракетных атак, пользуясь фальшивыми письмами.

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