F6 обнаружила кибератаки на 500 российских предприятий в июле

Компания F6 выявила кибератаки на 500 промышленных предприятий России. Злоумышленники под видом федерального органа требовали раскрыть схемы укрытий от БПЛА и ракетных атак, пользуясь фальшивыми письмами.
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