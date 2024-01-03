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Джокович о травме запястья: «Думаю, к Australian Open я буду в порядке»

Во время United Cup он получил травму правого запястья. «Думаю, я буду в порядке. Травма довольно сильно сказалась, в особенности на форхенде и подаче.

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