7 апреля 1925 пленум ЦК КП(б)У объявил форсированную украинизацию УССР

МБ Максим Буров Согласен с тобой. "Советский Союз был первой в мире" "империей положительной деятельности", которая (империя) в отличие от Римской, Британской и других империй, поддерживала существование и развитие национальных меньшинств на территории бывшей царской русской империи "в гораздо большей степени, чем национального большинства – русских".(с) В книге Терри Мартина очень хорошо описано об исследовании проблемы наций и национализма в СССР с 1923-го по 1939 год.

АМ Александр Мишин А зачем нам в этом разбираться? Кто против нас, они враги и их надо уничтожать.