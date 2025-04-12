, включавшую в себя навязывание «мовы» и фальсификацию истории в сепаратистском стиле. Это сопровождалось массовым увольнением несогласных с работы и даже их арестами.
7 апреля 1925 пленум ЦК КП(б)У объявил форсированную украинизацию УССР
Комментарии
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МБ
Максим Буров
Согласен с тобой. "Советский Союз был первой в мире" "империей положительной деятельности", которая (империя) в отличие от Римской, Британской и других империй, поддерживала существование и развитие национальных меньшинств на территории бывшей царской русской империи "в гораздо большей степени, чем национального большинства – русских".(с) В книге Терри Мартина очень хорошо описано об исследовании проблемы наций и национализма в СССР с 1923-го по 1939 год.
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1 час.
АМ
Александр Мишин
А зачем нам в этом разбираться? Кто против нас, они враги и их надо уничтожать.
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1 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Задача международного сионизма была в развале российской империи И разделение ее на национальные республики! Это получилось! Затем была поставлена задача второго этапа:- развалить СССР И это получилось! Была поставлена задача развалить Россию , пока этого не получилось. Сейчас стоит задача истощить Россию и взять ее голыми руками. Если мы будем продавать стратегическое сырье , то это получится. Хвастаются - мы продаем сырье по дешёвке! Сионизм никуда не делся! Он играет вдолгую!
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1 час.
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