За первые три квартала этого года городские аукционы помогли предпринимателям найти более 800 коммерческих помещений общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.
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