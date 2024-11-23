Бывший лидер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель проинформировала о том, что власти киевского режима и поддерживающие их западные державы обязаны дать старт переговорам с Российской Федерации ради остановки бушующего на украинской территории противостояния.
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