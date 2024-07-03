Пилот российского Су-27П неожиданно поднялся над кабиной пилота F-16 немного махнув крыльями: разбор и обозначение этого мощного жеста

Ну, любят российские пилоты продемонстрировать свой класс и класс своего самолета, что тут еще поделать-то.
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