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Пилот российского Су-27П неожиданно поднялся над кабиной пилота F-16 немного махнув крыльями: разбор и обозначение этого мощного жеста

Пилот российского Су-27П неожиданно поднялся над кабиной пилота F-16 немного махнув крыльями: разбор и обозначение этого мощного жеста

Ну, любят российские пилоты продемонстрировать свой класс и класс своего самолета, что тут еще поделать-то.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это действие называется &quot;обосрать&quot;... Так уже давно наши летуны  делают. В частности, на Дальнем Востоке... и весьма эффективно.
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16 час.
Сергей Туренко
Красава наш пилот!!!! Так их басурманов.
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13 час.
В
Владимир
Был перехват. Но чем он закончился для F-16? Не сказано. Может он сбил Су.
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12 час.

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