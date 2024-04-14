Портнягину 15 апреля изберут меру пресечения по делу об уклонении от налогов

Суд 15 апреля изберет меру пресечения блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере, рассказал РЕН ТВ его адвокат Евгений Грицков.
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