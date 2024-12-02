Медведев: у Трампа не будет легких переговоров с Украиной

По мнению политика, Киев продолжит настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" У будущей администрации Дональда Трампа не будет легких переговоров с Украиной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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