Стали известны подробности смертельного отравления детей пельменями

В настоящее время возбуждено уголовное дело Лилия Шарловская После трагического инцидента в селе Красная Сопка Красноярского края, где в результате отравления пельменями скончались трое детей, их тетя Ирина рассказала подробности произошедшего, сообщает РЕН ТВ.
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