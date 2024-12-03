Новый автомобиль вспыхнул утром в Карелии

Очевидцы справились с возгоранием транспортного средства в Сегеже Сегодня под утро в 4 часа 50 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о том, что возле дома на улице Спиридонова горит легковой автомобиль.