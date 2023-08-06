Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье

Соседи 27-летней девушки из Приморья, которая изрезала своего двухлетнего сына «розочкой» из стеклянной бутылки, рассказали «Известиям», что врачи обнаружили на его теле старые шрамы, а также что до этого тоже слышали затяжные крики ребенка.