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Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье

Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье

Соседи 27-летней девушки из Приморья, которая изрезала своего двухлетнего сына «розочкой» из стеклянной бутылки, рассказали «Известиям», что врачи обнаружили на его теле старые шрамы, а также что до этого тоже слышали затяжные крики ребенка.

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