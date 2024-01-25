Украинцы таки совершили обмен...

На злобу дня. Ох, граждане мои, как же меня умиляют некоторые вроде бы неглупые товарищи, которые сегодня задают вопросы типа "Зачем украинцы сбили наш самолёт, который вёз на обмен украинских пленных?" Они что, действительно не понимают, ЗАЧЕМ? Ну, если не понимают, то давайте я всем и вся объясню, ЗАЧЕМ.