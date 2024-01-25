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Украинцы таки совершили обмен...

Украинцы таки совершили обмен...

На   злобу   дня. Ох,  граждане  мои,   как   же   меня  умиляют   некоторые   вроде  бы   неглупые  товарищи,   которые    сегодня  задают      вопросы     типа  "Зачем    украинцы   сбили   наш  самолёт,  который  вёз     на  обмен    украинских     пленных?"    Они  что,  действительно  не  понимают,   ЗАЧЕМ?  Ну, если  не  понимают, то  давайте  я    всем  и  вся     объясню,  ЗАЧЕМ.

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Комментарии
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Михалыч
Палка о двух концах: 1. торопиться нельзя 1. нужно оставить силы для решающего сражения с Западом. 2. нужно спешить т.к. теряем авторитет в мире как терпилы.
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4 час.
Владимир Елкин
Собравшимся в Думе квазимодам из артистов и спортсменов кроме, как озаботиться судьбой какого-то кота, ума ни на что не хватает!
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4 час.
Андрей Тихонов
65 бандер против нашего самолёта с экипажем , да ещё нет ответа за крейсер , мост, бдк это нужно бошки в мо &quot;причесать&quot; и усадить за разгильдяйство
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