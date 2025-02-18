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Пятый канал

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«Я действительно разочарован»: Трамп недоволен отказом Киева от переговоров с РФ

«Я действительно разочарован»: Трамп недоволен отказом Киева от переговоров с РФ

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу отношения Украины к конфликту с Россией. Американский лидер заявил, что разочарован, ведь с 2022 года у ее руководства было много возможностей обсудить разногласия и остановить противостояние.

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