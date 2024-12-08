NYT: встреча Зеленского с Трампом демонстрирует готовность к уступкам

Встреча избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на церемонии открытия собора Парижской Богоматери продемонстрировала готовность Киева к переговорам, пишет газета The New York Times.
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